Adım atacak yer kalmadı! 2 günde 30 bin kişiyi ağırladı

Oldukça hareketli bir haftasonu geçiren Erciyes, yoğunluktan çok memnun. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamaya hazır olan Erciyes, dağ turizmi severlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'in, son teknoloji tesisleri, ulaşım imkanları, uluslararası standartlarda pistleri, modern sosyal ve konaklama tesisleri ile kayak sezonuna başladığı belirtildi.

Suni karlama ünitelerinin katkılarıyla başlatılan sezonda kayak severlerin, Erciyes'te sezonun ilk kayağını yaptığı, hafta sonunu fırsat bilen 7'den 70'e binlerce ziyaretçinin Erciyes'teki tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sezonun açıldığı ilk günde yurt içi ve dışından yoğun ilgi ile karşılaştıklarını vurguladı. Yaz mevsimi boyunca gayret ettiklerini, pistler, mekanik tesisler, suni karlama üniteleri ve sosyal alanları kış mevsimine hazır hale getirdiklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Çok şükür aylardır bu günleri bekliyorduk. Genel itibarla Erciyes'te aralık ayının ilk haftasında açtığımız kayak sezonumuz yine kayak severlere, snowboardçulara kış ve dağ turizmini kendi hayatlarında bir model olarak benimsemiş vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 14 Aralık 2018 Cuma günü itibarıyla pistlerimizi kayakçılarımıza açtık. Şu anda ana pistlerimiz yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize hazır hale getirilmiş durumda. Sezonu açtığımız ilk hafta cumartesi ve pazar günü çok yoğun bir ilgi yaşadık. Yaklaşık 30 bin kişi gerek kayak yapmaya gerek kızak yapmak, gerekse Erciyes Dağı'nda farklı bir atmosferde farklı bir heyecan yaşamak için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Çok hareketli bir hafta sonu geçirdik."