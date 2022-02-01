Adını bilmeden giydiğiniz ayakkabıları tanıma rehberi: Hangi modele ne denir, nasıl kombinlenir?

Ayakkabılar, kimi zaman kombinleri tamamlayan aksesuarlar gibi görünse de gerçek moda tutkunları onların kombinlerin en can alıcı parçası olduğunu bilir. En basit elbiseleri bile göz alıcı bir şıklığa kavuşturabilen ayakkabıların gücünü göz ardı edebilmek mümkün değil. Bu eşsiz gücü bilen modaseverler, stillerine uygun ayakkabı modellerini dolaplarına eklemeye çalışıyor. Ancak bazen gördüğümüz bir ayakkabıyla aramızda çok büyük bir bağ hissetsek de modeli tanımadığımız için onu bulmakta zorlanabiliyor veya nasıl kombinleyeceğimize karar veremeyebiliyoruz. Neyse ki adını bilmeden giydiğiniz ayakkabıları tanıma rehberi, dertlerinize derman olmak için hazır. Hangi modele ne denir ve hangi ayakkabı nasıl kombinlenir gibi soruların cevaplarına kolayca ulaşabilirsiniz.

1. Akademiden podyumlara: Oxford Ayakkabılar

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İsmini Oxford Üniversitesi'nden alan Oxford ayakkabılar, bir zamanlar sadece erkekler tarafından kullanılıyormuş. Günümüzde kadın modasının da önemli parçalarından biri haline gelen bu modeli genellikle düz topuk, bağcıklı ve delikli olarak tanısak da aslında farklı materyal ve tarzlarda Oxford ayakkabı bulabilmek mümkün. Genellikle retro ve vintage stillere kusursuzca uyum sağlayan Oxford ayakkabıları, günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle sonbahar gibi mevsim geçişlerinde gündelik elbiselerle veya pantolon-gömlek kombinlerinizde tercih edebilirsiniz. Yoğun ofis günlerinin hakkından Pikolinos Oxford Ayakkabı ile kolaylıkla gelebilirsiniz.

2. Hayalden gerçeğe: Mary Jane Ayakkabılar

İlk olarak Richard Felton Outcault'un Buster Brown adlı çizgi romanının kahramanı Mary Jane'de gördüğümüz bu model, hayal dünyasından geçerek hepimizin dolabına yerleşti. Zarif ve şık görünümü ile Mary Jane ayakkabılar, farklı tasarımlar ile güncellenerek her sezon değerini korumaya devam ediyor. Bant detayları ile casual bir görünüm sunan Mary Jane'lerinizi günlük stilinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha yüksek ve ince topuklu versiyonlarını abiye kıyafetleriniz ile kusursuzca birleştirebilirsiniz. Kısa topuklu ve süet Lenay Mary Jane Ayakkabı'yı özellikle İspanyol paça pantolonlar ve bohem pançolarla kombinleyebilirsiniz.

3. İçinizdeki kız çocuğu her an sizinle: Balerin Ayakkabılar

Siz de çocukken balerin olmayı hayal eder miydiniz? Eğer bu hayalinizi gerçekleştiremediyseniz üzülmenize gerek yok. Balerin ayakkabılar, içinizdeki kız çocuğunu mutlu etmek için yardımınıza koşmaya hazır! Babet olarak da bilinen, konforu ve şıklığı bir arada yaşatan balerin ayakkabılar; özellikle havalar ısınınca bir anda popülerleşir. Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez parçasını siz de ister günlük hayatınızda ister iş yerinizde kullanabilirsiniz. Bu modeli elbiseler ve minik çantalar ile kolayca kombinleyebilirsiniz. Gold renkli ve payetli İnci Balerin Ayakkabı'yı uzun süre ayakta kalacağınız özel davetlerde giyerek hem kendinizi daha rahat hissedebilir hem tarzınızı şık bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz.

4. Yıllardır devam eden bir moda masalı: Stiletto

Son zamanlarda moda dünyasına spor modeller hakim olsa da ondan vazgeçebilmek mümkün mü? Sneakerların yükselişine inat, popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen stilettolar; ayakkabı dolaplarının baş köşesindeki yerini bırakacak gibi değil. Önemli toplantılarda veya özel davetlerde giyebileceğiniz stilettolar, kusursuz bir şıklığın formülünü elinde tutar. Ancak genellikle özel günlerde giyilen stilettolar, günlük kombinlerin de vazgeçilmezi olmaya başladı. Son dönemin moda ikonları gibi siz de stilettolarınızı kot pantolon ve tişörtlerle tamamlayarak sokak stilinizi yansıtabilirsiniz. Dolabınıza asla modası geçmeyecek bir model eklemek istiyorsanız Nine West Sunnday Stiletto Ayakkabı'ya mutlaka göz atmalısınız.

5. "Ne rahatlığımdan ne şıklığımdan ödün veririm." diyenlere: Dolgu Topuklar

Doğruya doğru. Topuklu ayakkabılar şık görünse de kullanımı oldukça zor olabiliyor. Bu yüzden özellikle uzun süre yürüyeceğimiz veya biraz daha spor kombinler yapmak istediğimiz zaman, dolgu topuklu ayakkabılar ilk tercih olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yazlık ayakkabı olarak gördüğümüz dolgu topuklar, stil sahibi her kadının dolabında yer alıyor. Kot pantolonlar, şortlar ve etekler ile kolayca uyum sağlayabilen bu modele özellikle uzun ve desenli elbiseler çok yakışıyor. Bol bol gezip eğleneceğiniz yaz tatillerinizde hem konforlu hem şık bir seçenek arıyorsanız İnci Dolgu Topuklu Ayakkabı'ya mutlaka göz atmalısınız.

6. Moda tekerrürden ibaret: Dad Shoes

Ne dünyanın en şık ayakkabıları ne estetik bir şölen sunuyor. Ancak şu bir gerçek ki kesinlikle çok moda. Evet, dad shoes'tan bahsediyoruz. 80'li ve 90'lı yılları kasıp kavuran kaba görünümlü spor ayakkabılar, günümüzün sokak stilini de ele geçirdi. Popüler spor markalarının da mercek altına aldığı dad shoes'u spor kıyafetleriniz ile kombinleyebilir veya sokak stilinizde kullanabilirsiniz. Modada daha deneysel davranmayı ve risk almayı sevenlerdenseniz takım elbiseleriniz veya kalem etekleriniz ile Adidas Falcon Dad Shoes'u buluşturarak cool bir ofis görünümü elde edebilirsiniz.

7. Asaletin timsali: Kedi Yavrusu Topuklar

Audrey Hepburn'ün imza parçalarından olan kitten heels modeller, her sezon farklı tarz ve modellerde milenyum kadınının da dolabında yerini buluyor. Küçük topuğu ile bir kedi patisini andıran bu model, tüm asaleti ile feminenliği doruklara çıkarıyor. Pilili etekler ve midi vintage elbiseler gibi daha hanım hanımcık görünümler için tercih edilen kedi yavrusu topuklu ayakkabılar, bu sezon sınırlarını aşıyor. Artık sokak stilinde de adından söz ettiren kedi yavrusu topukları daha maskülen kombinlerle de buluşturabilirsiniz. Deri parçalar ile şıklığının dozunu arttıracağınız Mio Gusto Ayakkabı'ya bir şans vermenin tam zamanı!

8. Galler Prensesi'nin moda dünyasına mirası: Loafer Ayakkabı

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Moda dünyasının en ikonik isimlerinden biri tabii ki Prenses Diana. Peki, güzeller güzeli prensesin adını duyunca sizin de aklınıza loafer ayakkabılar geliyor mu? Son zamanlarda hem kadınların hem erkeklerin favori modeline dönüşen loaferlar, kraliyet ailesinin asaleti ile aykırı prensesimizin ruhunu bir arada taşıyor. Maskülen ve cool tarzı ile beğeni kazanan loaferları kombinlemek ise düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu ayakkabıları ister kazak-pantolon ister bluz-etek kombinlerinizin altına giyebilirsiniz. Zincir detaylı Nine West Loafer Ayakkabı ile her kombine kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

9. Biraz eğlenmekten korkmayın: Jelly Ayakkabılar

Onlarca yıl öncesindeki popülerliğini yeniden kazanmak isteyen jelly ayakkabılar, bu yazın en gözde parçalarından biri olmaya hazır. Jöle gibi parlak ve saydam olmasından dolayı oldukça orijinal bir görünüm sunan jelly ayakkabılar, dünyaca ünlü moda influencerlarının da vazgeçilmezi. Modada biraz eğlenmeyi seviyorsanız rengarenk jelly ayakkabılar tam size göre. Özellikle sandalet formunda karşımıza çıkan bu modeller ile sahil kombinlerinize farklılık katabilirsiniz. Salopet tulumlar ile çok yakışacağını düşündüğümüz DeFacto Jelly Ayakkabı'yı şehir hayatına da uyarlayabilirsiniz. Yaz gelmeden bu ayakkabıyı mutlaka edinmelisiniz!

10. Gücü basitliğinde saklı: Slip-On Ayakkabılar

Hangimizin acil durumlarda hemen ayağına geçirebileceği bir ayakkabıya ihtiyacı olmuyor ki? Böyle durumlarda imdadınıza koşacak parçalar belli: Slip-on ayakkabılar. Herkesin dolabında bulunan ancak ismini kimsenin bilmediği slip-on ayakkabılar, pratik kullanımı ve şıklığı ile günlük kombinlerin ayrılmaz bir parçası. Genel olarak kot-tişört kombinlerine çok yakışan slip-on ayakkabılar, bir tık daha şık olmak istediğiniz ancak abartmaktan korktuğunuz hafta sonu arkadaş buluşmaları için de ideal bir parça. Yazın kısa etek ve elbiselerle kombinleyebileceğiniz Dogo Old Slip-on Ayakkabı, her ortam ve duruma ayak uydurarak sizi daha şık bir görünüme kavuşturmaya aday.