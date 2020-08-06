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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs açıklaması: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'da artan koronavirüs salgınında pozitif vakaların arttığını dile getirerek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs açıklaması: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak hastane ve yoğun bakımların dolduğunu söyledi.

Twitter hesabından video paylaşan Kılıç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz" diye konuştu.

adıyaman

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