Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, çiğköfte yoğurdu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da bu yıl ilki düzenlenen 'Çiğköfte Festivali', Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'nun çiğköfte yoğurup vatandaşlara ikram etmesiyle başladı.

Sanat Sokağı'nda başlayan 'Çiğköfte Festivali' açılışına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Kutlu yoğurduğu çiğköfteleri, Adıyaman Belediyesi Harfane ekibinin Adıyaman türküleri eşliğinde, vatandaşlara ikram etti. Program, Adıyaman Belediyesi Harfane grubunun söylediği türkülerle sürdü.

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