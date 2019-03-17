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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Gölbaşı istikametine giden Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Ç. idaresindeki 02 EA 084 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Ünal Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Sözdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Sözdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik kazası

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