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Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 01:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ç. idaresindeki 02 BL 042 plakalı otomobil, saat 00.30 sularında 3.Çevre Yolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle daha sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatih Ç., ile otomobilde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö., ve Songül Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik kazası

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