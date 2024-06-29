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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

29.06.2024 01:25
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Haci Mehmet Binici idaresindeki otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Otomobil kaza
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