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  4. Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu

Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu

16.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, 3 gündür her yerde aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. 3 gündür sıkıştığı yerden çıkamayan kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı’nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Sarp kayalıklarda aramalar yapan jandarma ve köy korucuları ile Bağcı’nın yakınları yaşlı kadının izine rastlayamamıştı.

Aramaların devam ettiği esnada Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede bir vatandaş kayaların arasına düşen ve burada sıkışan Hanım Bağcı’yı fark ederek durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 gündür kayalıkların arasında yaşam mücadelesi veren Hanım Bağcı’yı çıkararak kurtardı.

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3 GÜN BOYUNCA AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

Herhangi bir yarası bulunmayan açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen yaşlı kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

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Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Bağcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Annesine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Bağcı, “Çok şükür iyidir. 3 gündür buradaydı, çok şükür bir şeyi yok. Evden uzak bir yer kimse burayı bulamaz. Bizler askerlerle, polislerle geldik, buraları aradık ama bulamadık. Bizler burada olabileceğini de tahmin edemedik. Buraya gelebileceğine inanmadık ama burada bulundu. Çok şükür durumu iyi” diye konuştu.

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(İHA)

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