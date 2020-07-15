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  4. Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi

Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye’de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Adıyaman’da görüntülendi.

Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi

Türkiye’de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Adıyaman’da görüntülendi.
Adıyaman merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Yazıbaşı (Azikan) köyünün Ağaçlı mezrasında çiftçilik yapan Fırat Kizir, gördüğü böceğin farklı olmasından dolayı telefonuyla fotoğraflar çekti.

Bir süre fotoğrafını çektiği böceği inceleyen Fırat Kizir, daha sonra böceği doğaya bıraktı. Birkaç gün sonra böceği merak ederek internette araştırma yapan Kizir, böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi.

Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi

(İHA)

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