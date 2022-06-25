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Adıyaman'da korkunç olay! Hava almak için balkona çıktı, sonrasında...

25.06.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Adıyaman’da yaşandı. M.Y., misafirliğe gittiği evin balkonunda hava almak istediği esnada kendisine pusu kuran şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Silahla pusu kuran kimliği belirsiz şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da korkunç olay! Hava almak için balkona çıktı, sonrasında...

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir yakınına misafirliğe giden M.Y., isimli kişi, evin balkonuna çıkarak hava almak istedi.

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M.Y., balkondan dışarıyı izlediği esnada henüz kimlikleri tespit edilemeyen ve yaklaşık 4 şahsın olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar, pusu kurdukları sokak içerisinden M.Y’nin bulunduğu balkona kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDEN ARAÇLA KAÇTILAR

Kurşunların hedefi olan M.Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. M.Y’nin vurulduğunu anlayan şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanılan olaylar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman silahlı saldırı
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