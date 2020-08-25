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Adıyaman’da korkutan toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Adıyaman’da korkutan toplu balık ölümleri

Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü, İnekli Gölü ve Azaplı Gölü’nü birbirine bağlayan DSİ’ye ait su kanallarında bilinmeyen nedenlerden dolayı toplu balık ölümleri meydana geldi. Çok sayıda ölen balıkları gören vatandaşlar, durumdan tedirgin olarak yetkililerden yardım istedi. Balık ölümlerinden dolayı ortaya çıkan kokulardan ise vatandaşların arazilerine gitmekte zorluk yaşadığı vurgulandı.

"BURADA BİR ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Her yılın bu aylarında toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirten vatandaşlardan Burhan Kurar, “Her yıl bu aylarda toplu balık ölümleri yaşanıyor. Kokudan dolayı arazilerimize gelip gidemiyoruz. Burada bir çevre felaketi yaşanıyor. Nasıl ki bizim yaşam hakkımız varsa bu canlıların da yaşam hakkı var. Bu çevre felaketinin önlenmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Ali Sığırcı ise, “Bizler burada temiz tarım yapmak istiyoruz, temiz hayat yaşamak istiyoruz. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı bir yerde bizler ne tarım yapabiliriz ne de sağlıklı bir şekilde yaşaya biliriz” diye konuştu. (İHA)

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