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Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 22:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da demir ve bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Olay, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 30. kilometresinde bulunan Bağlıca köyü mevkiindeki demir ve bakır madeninde meydana geldi. Güral Karadoğan (21) madende olduğu esnada göçük meydana geldi. Diğer maden işçileri tarafından göçük altından çıkartılan Karadoğan, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Adıyaman maden göçük bakır madeni

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