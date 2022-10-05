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Adıyaman'da feci kaza! Hamile kadına çarptı, sürücü kendini yerden yere vurdu

05.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hastane kontrolünden çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan hamile kadına araç çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 7 aylık Ebru Çiçek'in bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü adeta gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Öte yandan üst geçit yerine yolu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, üst geçitte bulunan asansörlerin çalışmadığını ve aynı zamanda hastaların üst geçitten geçemediğini belirtti.

Adıyaman'da feci kaza! Hamile kadına çarptı, sürücü kendini yerden yere vurdu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Çiçek’e (27), Muhammed Uğur G., idaresindekiotomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla birlikte hamile kadın ağır yaralandı. Kaza sesiyle dışarıya çıkan sağlık çalışanları tarafından Ebru Çiçek’e ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadına yerde müdahale edildiği esnada otomobil sürücüsü adeta gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmekte güçlük yaşadı.

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HAMİLE KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Çiçek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çiçek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Öte yandan, kaza yeri yakınlarında bulunan üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması ise dikkat çekti. Üst geçit yerine yolu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, üst geçitte bulunan asansörlerin çalışmadığını ve aynı zamanda hastaların üst geçitten geçemediğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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