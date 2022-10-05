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  4. Muğla'daki kayalıkların arasında vahşet! Üzerindeki kanı görünce harekete geçtiler... Çarşafa sarıp iple bağlamışlar

Muğla'daki kayalıkların arasında vahşet! Üzerindeki kanı görünce harekete geçtiler... Çarşafa sarıp iple bağlamışlar

05.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üzerinde kan olan ve bir çarşafa sarılı halde bulunan paket görenleri harekete geçirdi. Polisin ihbarla geldiği alanda önlem alınırken paketten köpek ölüsü çıktı. Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin tepkisine neden olurken, ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

Muğla'daki kayalıkların arasında vahşet! Üzerindeki kanı görünce harekete geçtiler... Çarşafa sarıp iple bağlamışlar

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki ormanlık alanda kayalıkların arasında bir çarşaf içerisine sarılı üzerinde de kan olan bir paket görenler, durumu polise bildirdi. Belirtilen bölgeye gelen ekipler bir süre önce bölgeye bırakılan ve kötü kokuların yayıldığı paketi açtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, bez paketin içerisinde ölü bir köpeğin olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.
Ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

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AA-20221005-29071091-29071088-BODRUMDA_CARSAFA_SARILI_DAGLIK_ALANA_BIRAKILAN_PAKETTEN_KOPEK_OLUSU_CIKTI

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(AA)

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