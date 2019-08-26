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Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği

Adıyaman Havalimanı, geçen ay 21 bin 732 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü temmuz ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu sayısı 21 bin 394, dış hat yolcu sayısı 338 olmak üzere toplam yolcu trafiği 21 bin 732 oldu.

Bu yılın temmuz ayında Adıyaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 146, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 148 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda Adıyaman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 191 ton oldu.

Adıyaman Havalimanı'nda bu yılın 7 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 142 bin 461, uçak trafiği bin 10, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 166 ton olarak gerçekleşti.

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Adıyaman Havalimanı yolcu trafiği

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