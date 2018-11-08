Adıyaman'da 91 gümüş sikke ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 91 gümüş sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamına kent merkezinde bir eve yapılan operasyonda Helenistik döneme ait ön yüzünde Büyük İskender portresinin bulunduğu 91 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.T., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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