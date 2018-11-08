HABER

Adıyaman'da 91 gümüş sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 91 gümüş sikke ele geçirildi.

Adıyaman'da 91 gümüş sikke ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 91 gümüş sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamına kent merkezinde bir eve yapılan operasyonda Helenistik döneme ait ön yüzünde Büyük İskender portresinin bulunduğu 91 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.T., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandıLÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı
Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (2)Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yıl önce öldürülmüştü! Fulya'nın evindeki esrarengiz not

2 yıl önce öldürülmüştü! Fulya'nın evindeki esrarengiz not

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.