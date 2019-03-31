Adıyaman'da, AK Parti'lilerden kutlama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmamakla birlikte Adıyaman Belediye Başkanlığını AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kişi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Burada havai fişekli kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından araç konvoyu ile şehir turu yaptı.

FOTOĞRAFLI



