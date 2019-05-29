HABER

Adıyaman'da bir mezrada kuduz önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

Akıncı mezrasında bir inekten kuduz şüphesiyle alınan numune pozitif çıktı - Mezraya hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı

Adıyaman'da, bir mezrada inekten kuduz şüphesiyle alınan numunenin pozitif çıktığı bildirildi.

Merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akdere köyüne bağlı Akıncı mezrasında, ölen bir büyükbaş hayvandan kuduz şüphesiyle alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Burada yapılan incelemede ineğin kuduz olduğu belirlendi. Ekiplerce aileye ait diğer 7 büyükbaş hayvan da itlaf edildi.

Ekipler, mezranın girişine "Burada kuduz hastalığı vardır" tabelası dikti. Mezrada ilaçlama çalışması yapan ekipler, bazı küçükbaş hayvanları da aşıladı.

Mezraya hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay süreyle yasaklandığı bildirdi.

Jandarma ekipleri de mezraya hayvan giriş ve çıkışlarının engellenmesi için güvenlik önlemleri aldı.

Hayvanın sahibi Suriye uyruklu Sadık Huleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt içirdiği çocuklarının bir süre sonra rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çocuklarının durumunun iyi olduğunu ifade eden Huleli, "Hayvanlarım kuduz teşhisiyle itlaf edildi. Ekipler, şu an burada ilaçlama çalışması yapıyor. Sağlık durumlarımız iyi." dedi.

Adıyaman'daki Akıncı mezrasında yaşayan ve evlerinin bahçesinde bir büyükbaş hayvan telef olan 9 kişilik Suriyeli aile baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, mezra kuduz şüphesiyle geçici karantinaya alınmıştı.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
GÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandıGÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Akıncı kuduz Mezra

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.