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Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balkar beldesi Asfalt Mahallesinde oturan Demir ailesinden haber alamayan yakınları eve gittiklerinde İbrahim (3), Yiğit Vakkas (7), İffet Melek (15) ve anneleri Gülsüm Demir'i (37) yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden İbrahim Demir, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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3 çocuk Adıyaman anne Gölbaşı karbonmonoksit zehirlenmesi

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