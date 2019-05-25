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Adıyaman'da kendisini tavana asan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurullah Cicioğlu (22), evin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurullah Cicioğlu (22), evin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Evden kötü koku geldiğini fark eden komşular, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Cicioğlu'nu tavana iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirledi. Cicioğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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