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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ziya Yılmaz (40) idaresindeki 02 M 4003 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi'nde Hasan Gümüş (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Gümüş ile araçlarda bulunan Ebru Avcı (17), Bedriye Çetinkaya (19), Ruken Turun (26) ve Yılmaz Şahin (33) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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6 yaralı Kahta minibüs otomobil trafik kazası

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