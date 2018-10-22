Adıyaman'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Garip Köylüce'nin (66) kullandığı 46 P 2129 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Balkar beldesi girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Döne Köylüce (62), 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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