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Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına neden oldu

Adıyaman'da bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan klima motorunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede çıkan yangın apartmanı sardı. Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Evde kimsenin bulunmadığı olayda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman doğal gaz patlaması patlama

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