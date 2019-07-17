Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Hatice Ramo (10) Yarımbağ Köyü'nde serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocuğun suda çırpındığını gören yakınları, Ramo'yu sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatice Ramo'nun cesedi otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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