Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Osman Polat idaresindeki 02 FE 280 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş (58) idaresindeki 55 YL 130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Leyla Karakaş (70), Kamile Karakaş (43), Tevhide Karakaş (66) ve Sait Karakaş (66) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Karakaş kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.