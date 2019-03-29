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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kahta-Siverek kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Osman Polat idaresindeki 02 FE 280 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş (58) idaresindeki 55 YL 130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Leyla Karakaş (70), Kamile Karakaş (43), Tevhide Karakaş (66) ve Sait Karakaş (66) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Karakaş kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta otomobil trafik kazası

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