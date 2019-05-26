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Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Kaya idaresindeki 16 UB 778 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun Beşpınar mevkisinde Abuzer Turan'ın kullandığı 02 AN 749 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zeynal, Yeral Daşkıran, Asiye, Bünyamin Turan ve Irmak Naz (10), Selma, Serhat (12) Kaya ile Elif Ela (6) ve Remziye Demirpolat yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman Motosiklet trafik kazası

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