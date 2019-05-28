Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aziz Tunç'un kullandığı 02 FR 950 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında Nihat Yıldırım idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Hasan Akbıyık yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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