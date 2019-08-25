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Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Halil Kermeli idaresindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı idaresindeki 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Baran, Mehmet, Sadiye ve Ümmü Gülsüm Karadağ ile Merve, Hazal Kermeli ve Celal Can yaralandı.

112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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