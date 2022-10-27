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Adıyaman'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde, 3 aracın karıştığı kazanın yansıdığı görüntülerde, araçların çarpışma anı ve sonrasında savrulmaları yer aldı.

Ş.B. idaresindeki 02 EE 224, H.T. yönetimindeki 27 ASJ 19 ve K. E'nin kullandığı 34 LS 3079 plakalı otomobiller 22 Ekim'de çarpışmış, kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Serap Tören müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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