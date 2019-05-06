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Adıyamanlı depremzedelerin ilk sahuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 02:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan depremzedeler, ilk sahurlarını yaptı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk sahuru için uyanan depremzedeler, fırınlardan aldıkları ekmekle birlikte evin yolunu tuttu.

Kale, Baraj ve Yavuzselim mahallerinde yaşayan depremzedeler, çalan davulun ardından hazırladıkları yemekleri ailece yedikten sonra dua etti.

Depremzedelerden Abuzer Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde evinin yıkıldığını söyledi.

İlk sahura kalktıkları için mutlu olduklarını dile getiren Toktaş, "Allah, Müslüman aleminin ramazan ayını inşallah kabul eder. En kısa zamanda konutlara geçeceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Bozener ise "Şu an koyteynerlerde yaşıyoruz. İsteriz ki evimizde sahurumuzu yapalım. Ramazan ayı inşallah bereketli olur." dedi.

İki yıldır konteynerde yaşadıklarını anlatan Adile Bozener de yapımı devam eden konutların bir an önce bitmesini istediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
depremzedeler sahur Samsat ilçesi

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