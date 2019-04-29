ADLİ BİLİŞİM UZMANI: ÖZELLİKLE EKRAN BAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUKLARA DİKKAT EDİN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Adli bilişim uzmanı, bağımlı danışmanı emekli polis İsa Altun, engelli ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu. Altun, "Son dönemde engelli çocuklara yönelik saldırılarda da artış olduğunu görüyoruz. Bilgisayar ekranları karşısında daha fazla zaman harcayan bedensel veya zihinsel engellilerin daha çok istismara, suistimale açık olduğunu bilmekte yarar var."dedi.

Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından, Esenyurt’taki Mesleğim Sağlık Okulu salonunda düzenlenen toplantıda engelli çocukları bulunan ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri anlatıldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, Avcılar’da yaklaşık 20 bin engelli bulunduğunu, diğer ailelerin 10-0 gerisinde olduğunu belirttiği dezavantajlı bu insanların daha kolay kandırılabildiğini söyledi. Vardar, "Aile, engelli çocuğu ile uğraşırken sağlıklı diğer çocuğu ile ilgilenemiyor. Bu durumda çocuklar maalesef farklı yerlere kayabiliyor. Amacımız onları bilgilendirebilmek" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin Üniversitelilerden şehide vefa Pazarlama Konferansı: Kitle hedeflemesi yanlışsa içerik çöpe gidiyor

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin yaşamından etkilenerek bu konuda çaba harcayan, emekli polis Bakırköy Adliyesi’nde adli bilişim uzmanlığı, bilirkişilik yapan bağımlı danışmanı İsa Altun, konuşma yaptı. Yayınlanan 9 kitabı bulunan İsa Altun, ailelerin akıllı telefon veya tabletleri özellikle 12-16 yaşlarındaki çocuklara verirken çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Altun, bu çocukların dışarıdan gelebilecek tehdit, şantaj, korkutma amaçlı mesajlara inanabildiğini, ‘Mavi balina’ gibi tuzaklara çok rahat düşebildiğini, gece yarısından sonra cihazlara girerek, kendilerine verilen komutları, emirleri yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Altun, salona yakınları ile birlikte getirilen engelli çocuklara, "Sosyal medyada kimseye kötü bir şey; aptal, salak, geri zekalı gibi kelimeleri veya küfürleri yazmayın. Karşınızdakilerin anne ve babası görürse suç duyurusunda bulunabilir" dedi. Ailelerden kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklarını komşuya veya tanıdıklarına yatıya göndermemesini isteyen uzman İsa Altun, dışarıda hemen her gün medyada haberleri yayınlanan insan diyemeyeceği birçok organizma bulunduğunu anlattı. Altun, şunları söyledi: