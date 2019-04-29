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ADLİ BİLİŞİM UZMANI: ÖZELLİKLE EKRAN BAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUKLARA DİKKAT EDİN

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adli bilişim uzmanı, bağımlı danışmanı emekli polis İsa Altun, engelli ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Adli bilişim uzmanı, bağımlı danışmanı emekli polis İsa Altun, engelli ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu. Altun, "Son dönemde engelli çocuklara yönelik saldırılarda da artış olduğunu görüyoruz. Bilgisayar ekranları karşısında daha fazla zaman harcayan bedensel veya zihinsel engellilerin daha çok istismara, suistimale açık olduğunu bilmekte yarar var."dedi.
Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından, Esenyurt’taki Mesleğim Sağlık Okulu salonunda düzenlenen toplantıda engelli çocukları bulunan ailelere, çocuklarını bağımlılığa götüren süreci tanıma ve önleme konusunda neler yapabilecekleri anlatıldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, Avcılar’da yaklaşık 20 bin engelli bulunduğunu, diğer ailelerin 10-0 gerisinde olduğunu belirttiği dezavantajlı bu insanların daha kolay kandırılabildiğini söyledi. Vardar, "Aile, engelli çocuğu ile uğraşırken sağlıklı diğer çocuğu ile ilgilenemiyor. Bu durumda çocuklar maalesef farklı yerlere kayabiliyor. Amacımız onları bilgilendirebilmek" dedi.

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin yaşamından etkilenerek bu konuda çaba harcayan, emekli polis Bakırköy Adliyesi’nde adli bilişim uzmanlığı, bilirkişilik yapan bağımlı danışmanı İsa Altun, konuşma yaptı.

Yayınlanan 9 kitabı bulunan İsa Altun, ailelerin akıllı telefon veya tabletleri özellikle 12-16 yaşlarındaki çocuklara verirken çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Altun, bu çocukların dışarıdan gelebilecek tehdit, şantaj, korkutma amaçlı mesajlara inanabildiğini, ‘Mavi balina’ gibi tuzaklara çok rahat düşebildiğini, gece yarısından sonra cihazlara girerek, kendilerine verilen komutları, emirleri yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Altun, salona yakınları ile birlikte getirilen engelli çocuklara, "Sosyal medyada kimseye kötü bir şey; aptal, salak, geri zekalı gibi kelimeleri veya küfürleri yazmayın. Karşınızdakilerin anne ve babası görürse suç duyurusunda bulunabilir" dedi.

Ailelerden kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklarını komşuya veya tanıdıklarına yatıya göndermemesini isteyen uzman İsa Altun, dışarıda hemen her gün medyada haberleri yayınlanan insan diyemeyeceği birçok organizma bulunduğunu anlattı. Altun, şunları söyledi:

“İnternette çocuklara yönelik siber saldırılarda artış var. Adliyelerde saat 02.00’den sonra çocukların saldırılara maruz kaldığı vakaları görüyoruz. Özellikle anne ve babaların cihazı verirken gece bunları kontrol etmelerini rica ediyorum. 'Benim çocuğum yapmaz' diye düşünerek çocuğuna toz kondurmayan aileler daha büyük tehlike altında. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Çocuk takip, koruma programları cihazlara indirilerek farkındalık arttırılabilir. Nasıl biz dışarıda tanımadığımız insanları evimize çağırmıyorsak, çocuklar da sosyal medyada tanımadıkları kişileri hesaplarına eklememeli. Son dönemde engelli çocuklara yönelik saldırılarda da artış olduğunu görüyoruz. Engelli olduğu için şikayet edemez, etse bile dikkate alınamaz gibi bir algı var. Pedofillerin hedefinde engellilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayar ekranları karşısında daha fazla zaman harcayan bedensel veya zihinsel engellilerin daha çok istismara suistimale açık olduğunu bilmekte yarar var. Buradan özellikle engelli aileleri uyarmakta yarar görüyorum. İnternet başında çok fazla zaman geçiren çocuklarına dikkat etsinler her türlü istismar ve suistimale açık kalabilirler."

Toplantının ardından sanatçı Sami Çelik, engellilere ve yakınlarına mini konser verdi. Müziğe kendilerini kaptıran engellilerden bir bölümü sahnede veya koltukların arasında oynadı.

Görüntü Dökümü:
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-İsa Altun konuşurken
-Salondaki engellilerden görüntüler
-Ahmet Halit Vardar ve Sami Çelik'ten görüntüler
-Engelliler müzik eşliğinde oynarken

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