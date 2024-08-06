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Adliye asansöründe iğrenç olay! Görme engelli kadın neye uğradığını şaşırdı, tacizci memur açığa alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.08.2024 15:28
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İstanbul'da bir adliyede çalışan görme engelli kadın, aynı adliyede çalışan bir başka bir memur tarafından taciz edildi. Psikolojisi bozulan kadın, savcılığa giderek şikayetçi olurken; inceleme başlatıldı. Görüntüler ise iğrenç olayı gözler önüne serdi. Açığa alınan memurun daha önce de hakkında benzer suçtan dava açıldığı ortaya çıktı.

Adliye asansöründe iğrenç olay! Görme engelli kadın neye uğradığını şaşırdı, tacizci memur açığa alındı

İstanbul'daki adliye kütüphanesinde memur olarak çalışan 23 yaşındaki görme engelli kadın, adliye asansöründe kabusu yaşadı. Genç kadın aynı adliyenin çağrı merkezinde çalışan 51 yaşındaki bir başka memur tarafından tacize uğradı.

"ASANSÖRDE BİR ANDA 'SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?' DEDİ"

Neye uğradığını şaşıran genç kadın, yaşadığı iğrenç olayı "Aynı asansöre binmiştik. Kendisi şakayla karışık 'Seni öpebilir miyim?' dedi. Ben istemedim. Ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında bu olayı kimseye anlatmamam gerektiğini, eğer anlatırsam kendisinin ve benim başımın yanacağını söyledi. Eğer kendisinin başı yanarsa benim ve ailemin de başını yakacağını söyleyip beni tehdit etti" sözleriyle anlattı.

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"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Yaşadıklarını atlatamadığını belirten genç kadın TV100'e yaptığı açıklamada "O anın şokuyla adeta neye uğradığımı şaşırdım. Ne zaman adliye servisinin beklenildiği C otoparkına gittiğimi ne zaman adliye servisine bindiğimi anlayamadım bile." dedi.

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İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Şikayetçi oldukları şüphelinin adliyenin başka biriminde çalıştığını ve müvekkiliyle aynı muhitte oturmaları nedeniyle aynı servisle işe gidip geldiklerini belirten Avukat Birkan Ayırkan "Müvekkilim, olaydan sonra birçok kez tıbbi anlamda tedaviler görmüş, psikoloji bozulmuştur Hatta intihara dahi teşebbüs etmiştir." dedi.

TACİZCİ MEMUR AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından psikoloji bozulan mağdur kadın,savcılığın yolunu tutarak tacizci adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma açılırken, şüpheli önce gözaltına alındı sonra da açığa alındı.

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Şüpheli hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve kadına karşı tehdit suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Şüphelinin daha önce de adliyede çalışan yüzde 90 görme engelli bir başka kadını da taciz ettiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Memur asansör Adliye cinsel taciz
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