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Adliye önünde 7 bin dolar değerindeki bilekliği çalındı!

24.11.2023 17:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kendisini 37 milyon lira dolandırdıklarını iddia ederek şikayetçi olan Sefa Ö., duruşma çıkışı sanıkların saldırısına uğradı. Şeref Y.'nin saldırısına uğrayan Sefa Ö.'nün kavga sırasında yere düşen 7 bin dolar değerindeki bilekliği diğer sanık Muhammet Ö. tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Adliye önünde 7 bin dolar değerindeki bilekliği çalındı!

Adliye önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Arsa ve araç alım-satımı yapan Sefa Ö., ticaret yaptığı Muhammet Ö. ile Şeref Y. tarafından 37,5 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Sefa Ö.'nün iddiası üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve Muhammet Ö. ile Şeref Y., yargılanmaya başlandı. Taraflar 26 Ekim'de görülecek dava için adliyeye gitti.

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Duruşmayı bekleyen taraflardan Şeref Y., Sefa Ö.'ye saldırdı. İkili arasında çıkan kavga sırasında Sefa Ö.'nün kolundaki yaklaşık 7 bin dolar değerindeki bilekliği yere düştü. Bilekliğin düştüğünü fark eden diğer sanık Muhammet Ö, bilekliği düştüğü yerden kaldırarak cebine koydu.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bilekliğinin düştüğünü fark eden ancak aradığı yerde bulamayan Sefa Ö., güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bilekliğin Muhammet Ö. tarafından alındığını gören Sefa Ö., adliyedeki güvenlik görevlilerine giderek durumu bildirdi. Sefa Ö.'nün şikayeti üzerine güvenlik görevlileri şüpheli Muhammet Ö.'ye giderek görüntülerde bilekliğin kendisinin aldığının belli olduğunu, bilekliği geri vermesi gerektiğini söyledi. Muhammet Ö., cebinden bilekliği çıkararak güvenlik görevlilerine teslim etti. Sefa Y.'nin darp edildiği anlar ile Muhammet Ö.'nün bilekliği aldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde önce tarafları ayırmaya çalışan Muhammet Ö.'nün daha sonra yerden bilekliği alıp cebine attığı, duruşma salonu önünde beklerken gelen güvenliklere ise bilekliği teslim etmesi de görüldü.

(DHA)


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