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Adliyede zabıt katibinden güvenlik görevlisine telsizde evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

ANKARA Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda zabit katibi Mahmut Çalışkan (26), adliyede güvenlik görevlisi olan kız arkadaşı Hacer Taşdemir'e (21), telsizden evlenme teklifi etti. Taşdemir, teklife 'evet' cevabını verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)- ANKARA Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda zabit katibi Mahmut Çalışkan (26), adliyede güvenlik görevlisi olan kız arkadaşı Hacer Taşdemir'e (21), telsizden evlenme teklifi etti. Taşdemir, teklife 'evet' cevabını verdi.

Mahmut Çalışkan, iş arkadaşları ile birlikte aynı yerde çalıştığı kız arkadaşına renkli bir evlilik teklifi organizasyonu yaptı. Güvenlik amiri, Hacer Taşdemir'i, 'olay var' diyerek, Ankara Adliyesi A kapısı önüne gönderdi. Mahmut Çalışkan da, arkadaşlarıyla birlikte aynı kapıya doğru giderken güvenlik amirinin telsizini alıp, Taşdemir'e evlenme teklifinde bulundu. Taşdemir, amirinin telsizinden erkek arkadaşının, "İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu benimle evlenir misin?" anonsunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Çalışkan, telsizden 'evet' cevabı veren sevgilisinin yanına elinde çiçekle gidip, dizlerinin üzerine çökerek yüzüğü taktı. Adliyede renkli anlar yaşatan çifti, arkadaşları alkışlayarak, tebrik etti.

'YARATICI BİR FİKİR ORTAYA ÇIKTI'

Evlilik teklifini arkadaşlarıyla birlikte düşünerek hazırladığını söyleyen Mahmut Çalışkan, "Olayı düşündükten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse ve Komisyon Başkanına ilettik. Onların yardımıyla böyle yaratıcı bir fikir ortaya çıktı. Kendisinin haberi yoktu. Amiri burada bir olay yaşanacağını söyleyerek, buraya gönderdi. Biz de adliyenin C kapısında toplanıp, pankartımızla, çiçeğimizle buraya geldik. Telsizle anons ettikten sonra yanına gelip çiçeği ve yüzüğü vererek evlilik teklifinde bulundum" dedi.

Hacer Taşdemir ise başlangıçta bir şey anlamadığını belirterek, "Normalde 95'den kadın sesi gelmesi gerekiyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken evlenme teklifi geldi. Bayağı heyecanlandım, çok şaşırdım. Çok güzel bir duygu, insan kelimelerle ifade edemiyor" dedi.

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