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Adnan Oktar'a ilk ceza! Kaçak yapıları için yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'a bir kötü haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli’deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Adnan Oktar'a ilk ceza! Kaçak yapıları için yıkım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni Kandilli'deki kaçak yapılaşma için 176 bin lira para cezası kesti ve yıkım kararı aldı. Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli’deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapamadı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı tespiti yapmıştı.

Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB, hazırlanan “Yapı Tatil Tutanağı”nı villanın giriş çıkış kapılarına asmıştı. Edinilen bilgiye göre dün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kaçak yapılar için yıkım kararı ve 176 bin 269 lira cezası kararı aldı.

İŞTE O KAÇAK YAPILAR

Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanağa göre, 1’den 23’e kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak durumda.

Belgedeki bilgilere göre:

A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendi.

A yapısı dışında bunan 1 numaralı kata çıkış merdiveninin kaldırıldı.

B yapısına 15 ve 18 numaralı tek kaçak yapılar, 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılar ve 14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendi.

B blokta rölöve projesindeki açık merdivenin yapıya dahil edildi,

1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapıların kaçak olarak yapıldı,

11 ve 23 numaralı 2 katlı yapılar ile 10 numaralı garaj ve tesisat odası kaçak olarak yapıldı.

Encümen tarafından alınan kararın ardından emniyet güçleri ile belediye ekiplerinin ilerleyen günlerde yıkım işlemi için Kandilli'deki araziye gitmesi bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
demekki hoca dışardayken zabıtalar içeriye girememiş belki yakınındanda geçememişlerdir
Sevgili belediye başkanım..şimdiye kadar neredeydin,görevini yapman için Adnan oktarın tutuklanmasını mı bekliyordun...
sayın hoca başka bir kişinin 200 senede yaşamayacağı bir hayatı çok güzel ve detaylı yaşadınız ne mutlu size
Şimdiye Kadar Göz Yumdunuz Ayran İçtiniz Ayrı Düştünüz Hayırdı Şimdiye Kadar Devlet Yoktu Yenimi Oldu ?
adnan hoca başkasının 100 senede yaşamaycağı çok güzel hayat yaşadın şimdi tadını çıkar
Bu adamda her türlü pislik var demek ki,hayırlı pabuç değil bu herif.
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