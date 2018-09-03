Adnan Oktar'a ilk ceza! Kaçak yapıları için yıkım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni Kandilli'deki kaçak yapılaşma için 176 bin lira para cezası kesti ve yıkım kararı aldı. Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli’deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapamadı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı tespiti yapmıştı.

Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB, hazırlanan “Yapı Tatil Tutanağı”nı villanın giriş çıkış kapılarına asmıştı. Edinilen bilgiye göre dün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kaçak yapılar için yıkım kararı ve 176 bin 269 lira cezası kararı aldı.