Adnan Oktar davasında Ece Koç itirafçı oldu, örgütün iç yüzünü anlattı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 5 tutuksuz sanık ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar ile haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar, önceki gün alınan ara karar gereği, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların rahat ifade vermeleri için duruşma salonuna getirilmedi. Bugünkü oturumda, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen tutuksuz sanık Ece Koç'un savunması alındı. Davanın farklı tarihlerdeki duruşmalarında savunma yapan ve haklarındaki iddiaları reddederek kendilerine iftira atıldığını savunan sanık kardeşler Tarık Koç, Ayşe Koç, Necati Koç ve Nilüfer Koç'un ağabeyi olan müşteki Mehmet Emin Koç'un eski eşi sanık Ece Koç, hiçbir baskı altında olmadığını belirterek savunmasına başladı. Sanık Koç, savunmasında "Örgütte bulunduğum her saniye için çok pişmanım. Cezaevinde itirafçı olmam, 30 yıldır ilk kez kendi öz irademle aldığım karardır. O yüzden cezaevine girince avukatım aracılığıyla ifade vermek için dilekçe gönderdim. Emniyete çağrıldım, yaşadıklarımı detaylı olarak anlattım. Bana 30 yıl boyunca esir hayatı yaşatan, gerek korkutarak gerekse tehditle beni orada tutan, seyahat ve çalışma hakkımı elimden alan, çocuğumla dahi görüştürmeyen Adnan Oktar ve diğer örgüt mensuplarından şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"ADNAN OKTAR, RESMİ NİKAHLI EVLİ KİŞİLERİ ZORLA AYIRDI" Örgütle, 1989 yılında Silivri Selimpaşa'da yazlıkta kaldığı dönemde tanıştığını ifade eden sanık Koç, şunları anlattı: "Adnan Oktar örgütünden birileri orada yazlık tutmuştu. Orada bu kişilerle tanıştım. Daha sonra Adnan Oktar ile tanıştım. Lise son sınıftaydım. Örgüt mensupları okul çıkışlarıma gelirdi. Emin Koç ile gönül ilişkimiz oldu. İmam nikahı kıydık. Hamile kaldığım için ailemize evlenmek istediğimizi söyledik. Ailemiz bize bir ev açtı. Biz eşimle resmi nikahla evlendik. O dönem örgütte boşanmalar vardı. Adnan Oktar, resmi nikahlı evli kişileri zorla ayırdı. Evliliklerin şirk evliliği olduğunu söyledi. Allah'ın affetmeyeceği tek suç şirktir. Biz eşimle ayrılmak istemiyorduk. Adnan Oktar, resmi olarak evlendiğimiz gün bizi imam nikahı olarak boşattırdı." Sanık Koç, örgütün ilerleyen yıllarda erkekler ve kızlar olarak ayrıldığını anlatarak, "Bu nedenle eşimi yıllarca görmedim. Birkaç kez yanlışlıkla bacı ve erkek kardeş karşılaşması olmuştu. Adnan Oktar ona bile çok kızardı. Örgüte yönelik 1999 operasyonundan sonra ailemin evime gittim. Örgütten 2 kız da benimle beraber ailemin evine geldi. Annem, babam, ben ve oğlum yan yanaydık. Mutluyduk. Benim ailemle mutlu olduğum bilgisi o dönem hapiste olan Adnan Oktar'a iletilmiş. Hemen evden çıkarılmamı emretmiş. Resmi nikahlı olduğum için Emin Koç geldi, beni evden çıkardı, tekrar örgüt evine götürdü." diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKMAK ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOKTU" Örgüt mensuplarının birbiriyle en ufak samimiyetlerinin dahi örgüt üyeleri tarafından "korku ve güven haberi" kapsamında hemen Adnan Oktar'a iletildiğini kaydeden Koç, savunmasında şunları aktardı: "Adnan Oktar 'Örgütten ayrılabilirler.' diye hemen bu kişileri birbirinden uzaklaştırır. Örgütte bulunurken birçok yerde çalıştım. Ama maaşımı hiç görmedim. Maaş kartım Alev Babuna'daydı. Paramızın bir lirasını habersiz harcayamayız. Örgütte, genelde aileleri sorunlu olan kişiler, miras için kağıt üzerinde evlendirilir. İlk evlilikler dışında, sonraki evliliklerin hiçbiri gerçek evlilik değildir. Adnan Oktar bacı olan tüm kadınlarla imam nikahı kıymıştır. Sonra bir gün 'Siz imansızsınız.' dedi, birer lira mehir ücreti verip boşadı. 'Hepiniz benim cariyemsiniz.' dedi. Bizim hiçbir şekilde dışarı çıkma özgürlüğümüz yoktu. Hele Dragos'tan çıkmak mümkün değildir. Birkaç otomatik kapılıdır, sıkı korunur." Ece Koç, ailesinin her zaman Adnan Oktar örgütüne karşı çıktığını belirterek, "İlk dönemler beni şehir dışına, yurt dışlarına gönderdiler. Ama resmi nikahlı olduğum için pek bir şey yapamadılar. Ailem Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Aileme iftira atmak zorunda kaldım. Babama oğluma cinsel istismarda bulunduğu yönünde iftira attım. Adnan Oktar bize özel markalı kıyafetler alıyordu ki, ailemiz hakkında karalayıcı ifadeler kullanırken basının ilgisini çekelim." dedi.