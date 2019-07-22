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Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan davanın yaklaşık 1,5 ay aralıksız süreceği öğrenildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi.

Duruşmaların 1 Kasım'a kadar süreceği belirtildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici yer alıyor.

İddianamede toplam 226 şüpheli hakkında "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor.

(DHA)

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