Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tahliye

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ayça Pars'ın, tutuklama kararına yapılan itiraz üzerine tahliyesine hükmedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Ayça Pars'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz etti.
İtirazı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Pars'ın tahliyesine karar verdi.
Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı. Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
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