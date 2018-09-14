HABER

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayça Pars'ın tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ayça Pars'ın, tutuklama kararına yapılan itiraz üzerine tahliyesine hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Ayça Pars'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz etti.

İtirazı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Pars'ın tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı. Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdek'te selin faturası ağırErdek'te selin faturası ağır
Tüpraş'ta iş bırakma eylemi tam güne çıktıTüpraş'ta iş bırakma eylemi tam güne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar ayça pars tahliye

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.