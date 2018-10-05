Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.
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