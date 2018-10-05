HABER

Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.

adnan-oktarin-villasinda-yikilan-bolumler-havadan-fotograflandi_4330_dhaphoto2

adnan-oktarin-villasinda-yikilan-bolumler-havadan-fotograflandi_4330_dhaphoto3

adnan-oktarin-villasinda-yikilan-bolumler-havadan-fotograflandi_4330_dhaphoto4


PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldiDoğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi
Çakma Polat Alemdar yakalandı!Çakma Polat Alemdar yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar adnan oktarın villası kandilli

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu villalar KAÇAK yapılırken ÇOK SAYIN yetkililer neredeymiş.......var mı hesap soracak bir yiğit !!!!!!!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor

İzmir'de operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor

Kısa Cuma Mesajları 2018: Resimsiz ve yazılı en güzel cuma mesajları listesi

Kısa Cuma Mesajları 2018: Resimsiz ve yazılı en güzel cuma mesajları listesi

Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

Çakma Polat Alemdar yakalandı!

Çakma Polat Alemdar yakalandı!

İçişleri Bakanlığı hakkında tartışma yaratacak Sayıştay raporu

İçişleri Bakanlığı hakkında tartışma yaratacak Sayıştay raporu

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.