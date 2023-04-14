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Adnan Oktar Örgütü onları hedef aldı! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

14.04.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Örgütü davasında Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onanmıştı. İddiaya göre örgüt aleyhinde tanıklık yapanlara baskı uygulanıyor. Mağdurlar da çareyi kimlik değiştirmekte buldu. Yeni kimlikler sır gibi saklanırken bir zamanlar örgütün içinde bulunan ve sonra itirafçı olan Özkan Mamati, dosyaya bakan savcı ve polislerin de tehdit aldığını ifade etti.

Adnan Oktar Örgütü onları hedef aldı! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Adnan Oktar davasında mahkeme en son Oktar'a diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti. O karar onaylandı ama iddiaya göre silahlı suç örgütünün baskı ve tehditleri son bulmadı. Hatta bazı Oktar mağdurları bu baskıdan dolayı, kimliklerini değiştirmeye başladı.

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SIR GİBİ SAKLANIYOR

Kanal D Haber'in haberine göre Oktar'ın 8 bin 658 yıllık hapis cezası onandı ama saldırıları bitmedi. Mağdurlar çareyi kimliklerini değiştirmekte buldu. Özkan Mamati bir dönem Adnan Oktar Örgütü'nün içindeydi, sonra itirafçı oldu. İddiaya göre örgüt aleyhinde tanıklık yapan mağdurlara baskı uygulanıyor. Örgütün baskısına dayanamayan bazı mağdur ve aileler çareyi radikal bir karar almakta buldu. Resmi makamlara başvurarak isim ve soyisimlerini değiştirip yeni bir kimlik çıkardılar. Yeni kimlikler sır gibi saklanıyor. Mamati'ye göre örgüt sadece mağdurları hedef almıyor. Dosyaya bakan savcı ve polislerin tehdit aldığı belirtildi. Mamati, sahte suç uydurmalarıyla davaların açıldığını ifade etti.

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"BUNLAR MAĞDUR, ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİL"

Mamati şunları ifade etti:

"Kamu kuruluşlarına mailler atarak iftiracı, FETÖ'cü, hırsız, cinayete teşebbüs ediyor, zanlı, yok kaçacak diye karakollara gidip ifade vermesi sağlanıyor. Örgütün hedefi olan bir grup var. Bunlar mağdur, örgüt üyesi değil. Kimliklerini değiştirerek örgütün saldırılarından kurtulmayı tercih ettiler."

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