HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: Yüzlercesi kapatıldı

Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: Yüzlercesi kapatıldı

31.05.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında yeni bir gelişme yaşandı. Başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye yönelik hesaplarla ilgili kapatma kararı verildi.

Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: Yüzlercesi kapatıldı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

ÇOK SAYIDA HESAP İÇİN KAPATMA KARARI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne ait olan mağdur, müştekilere, kamu görevlilerine ve basın mensupları yönelik “karalama, itibar suikasti ve korkutma“ eylemlerini gerçekleştirildiği tespit edilen sahte isim ve kişilere ait olan, örgüt yönetiminde örgütsel eylemler ve propagandalarda kullanılan 200 X ( twitter ) hesabı, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi, 100'e yakın instagram hesabının kapatılmasına karar verildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu...Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu...
İslam karşıtı politikacı canlı yayında bıçaklandı! Sarsıcı görüntüler yayıldıİslam karşıtı politikacı canlı yayında bıçaklandı! Sarsıcı görüntüler yayıldı
Kadınların terlikli çantalı yer kavgasıKadınların terlikli çantalı yer kavgası
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
En Çok Okunan Haberler
Gözaltına alınmıştı! Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı

Gözaltına alınmıştı! Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı

FETÖ çiftliğinden kameraya o anlar da yansıdı! 'Mezarlık' detayı

FETÖ çiftliğinden kameraya o anlar da yansıdı! 'Mezarlık' detayı

Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'domino taşı gibi' diyerek açıkladı! 3 şehir...

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'domino taşı gibi' diyerek açıkladı! 3 şehir...

Camide gizemli cenaze! Ekipler saatlerce sahibini aradı

Camide gizemli cenaze! Ekipler saatlerce sahibini aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.