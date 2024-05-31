Adnan Oktar örgütüne bir darbe daha! Mahkeme kararını verdi: Yüzlercesi kapatıldı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Soruşturma devam ederken Adnan Oktar mağdurları mahkemeye başvurarak örgütün sosyal medya üzerinden başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

ÇOK SAYIDA HESAP İÇİN KAPATMA KARARI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne ait olan mağdur, müştekilere, kamu görevlilerine ve basın mensupları yönelik “karalama, itibar suikasti ve korkutma“ eylemlerini gerçekleştirildiği tespit edilen sahte isim ve kişilere ait olan, örgüt yönetiminde örgütsel eylemler ve propagandalarda kullanılan 200 X ( twitter ) hesabı, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi, 100'e yakın instagram hesabının kapatılmasına karar verildi.





