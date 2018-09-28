Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

İnceleme sonucunda örgüt üyelerinin örgüt içi yazışmalarında Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, Silah ve Silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, örgütün Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu gibi ileri gelen üst düzeylerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsettikleri ortaya çıktı.
Yine Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’dan ele geçirilen materyallerin incelemesinde ise örgüte ait vakfın organizasyonuna davet edilecek iş adamları, bürokratlar, siyasiler ve sanatçıların listeleri ve konusu belli olmayan randevu taleplerini içerir belgelerin çıktığı belirtildi.
Gazete Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Oktar’dan sonra örgütün iki numarası olduğu iddia edilen Didem Ürer’in ise 3. bir kişi ile yaptığı görüşmede bu kişiye FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğunu söylediği tespit edildi.
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