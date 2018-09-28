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Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:17 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamda emniyetin şüphelilerden ele geçirdiği dijital materyaller üzerindeki incelemesinin bir kısmı tamamlandı.

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

İnceleme sonucunda örgüt üyelerinin örgüt içi yazışmalarında Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, Silah ve Silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, örgütün Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu gibi ileri gelen üst düzeylerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsettikleri ortaya çıktı.

Yine Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’dan ele geçirilen materyallerin incelemesinde ise örgüte ait vakfın organizasyonuna davet edilecek iş adamları, bürokratlar, siyasiler ve sanatçıların listeleri ve konusu belli olmayan randevu taleplerini içerir belgelerin çıktığı belirtildi.

Gazete Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Oktar’dan sonra örgütün iki numarası olduğu iddia edilen Didem Ürer’in ise 3. bir kişi ile yaptığı görüşmede bu kişiye FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğunu söylediği tespit edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide bunlar suç degilki... bütün davet organizasyonu yapanlar davetli listesi yapabilir, veya 17 25 aralıktan önce bi yerde yazı yazabilir.. 17 25 aralıktan önce FETO diye bi konu yoktu.. tam tersi herkez onları destekliyordu.. tabi şuan yapan varsa Allah kahretsin ve hapiste curusunler.. Ama objektif olarak bakılınca haberde anlatılan şeyde suç yok
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