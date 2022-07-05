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Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cinsel sömürü sistemi içerisinde...

05.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Oktar’ın silahlı yakın ekibinde olan, örgütün cinsel sömürü sistemi içerisinde cinsel saldırı eylemleri bulunduğu tespit edilen ve firari olarak aranan 2 üyesi ile bunlara yardım ettiği belirlenen 1 örgüt sempatizanı olmak üzere toplamda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonunda yeni gelişme! Cinsel sömürü sistemi içerisinde...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, örgüt lideri Adnan Oktar'ın silahlı yakın ekibinde olan, örgütün turnike olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde cinsel saldırı eylemleri bulunduğu tespit edilen ve örgüte yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyondan bugüne firari olarak aranan O.Ş ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

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TOPLAMDA 3 GÖZALTI

Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 fişek, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Ayrıca firari 2 şüphelinin saklanmasında yardım ettiği belirlenen örgütün sempatizan kadrosunda yer aldığı değerlendirilen P.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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