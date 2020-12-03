'Adolf Hitler' Namibya seçimlerini kazandı

Adolf Hitler Uunona, eski Alman kolonisi ülkedeki oyların %85’ini aldı. Politikacı dünya üzerinde hakimiyet kurma planı yapmadığını söyledi.

Uunona iktidardaki SWAPO (Güneybatı Afrika Halk Örgütü) partisinden girdiği seçimde koltuk kazandı. Bild’e konuşan politikacı, Nazi ideolojisiyle ilgisi olmadığını söyleyerek “Babam bu adamdan sonra bana bu ismi verdi. Muhtemelen Adolf Hitler’in ne yapmaya çalıştığını anlamamıştı. Çocukken bu ismi tamamen normal bir isim sanıyordum. Bu adamın tüm dünyaya hükmetmek istediğini ancak gençliğimde anladım” dedi.

Karısının kendisine Adolf diye seslendiğini söyleyen politikacı, adını değiştirmek için artık çok geç olduğuna inandığını söyleyerek “Bu isme sahip olmam, Oshana’yı fethetmek istediğim ve dünya hakimiyeti için çabaladığım anlamına gelmiyor” dedi.

MailOnline’ın haberine göre Uunona son seçimlere rakibine 213 oy fark atarak 1.196 oyla bölge konseyinde bir sandalye kazandı.

Uunona’nın adını aldığı Adolf Hitler Alman Nazi Partisi lideriydi. 1933 ile 1945 yılları arasındaki diktatörlüğünde 1939’da Polonya’yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaş boyunca askeri operasyonlarla yakından ilgilendi ve Holokost suçunun merkezinde yer aldı.