ADT yeni sezon için provalara başladı

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sezonunun açılışını yapacağı "Kadın sığınağı” adlı oyunun provalarına başladı.

ADT'ten yapılan açıklamaya göre, Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı ve Tomris Çetinel’in yönettiği “Kadın sığınağı” adlı oyun için oyuncular provalarda sahne aldı.

Dekor tasarımı Suar Şeylan’a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu’na ait oyunda ışık tasarımını Kadir Karagöl, müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu yaptı.

ADT'nin sezonun ilk oyunu olarak sanatseverler ile buluşturacağı oyun, 9 Ekim Salı günü Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

