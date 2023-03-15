ADÜ rektörü değişti! Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yeni rektörü Bülent Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bülent Kent'in hayatı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde beklenen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde görev süresi dolan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yerine, Prof. Dr. Bülent Kent'in atandığı resmi gazete de yayımlandı. ADÜ yeni rektörü merak edildi. İşte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yeni rektörü Bülent Kent'in kariyeri ile ilgili bilgiler...

BÜLENT KENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bülent Kent, lisans (1996) derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans (2001) derecesini Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve doktora (2005) derecesini Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden almıştır. 2005-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor öğretim görevlisi ve 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2011-2013 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2013-2014 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor, 2015-2018 yılları arasında Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor olarak görev yapmıştır.

2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmakta ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Die Finanzhoheit Der Gemeinden im Deutsch-Türkischen Vergleich adlı kitapları yayımlanmıştır. İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

BÜLENT KENT ASBÜ KARİYERİ

Adnan Menderes Üniversitesi'ne ataması yapılmadan önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Dekanlık görevini üstlenmişti. Kent'in ASBÜ'deki görevleri sırasıyla şu şekilde:

ASBÜ Rektör Yardımcısı,

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı,

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü,

ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Editörü,

ÜAK Denklik Komisyonu Üyesi,

ASBÜ Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı Koordinatörü



