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SON DAKİKA | Pazar planı yapanlar dikkat! Kış geldi... AFAD'dan 72 il için uyarı: Ekipler alarma geçti

18.11.2023 22:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Beklenen kış sonunda geldi. Türkiye, yağışlı ve soğuk havanın etkisine girerken, 19 Kasım Pazar günü (yarın) için yeni uyarı geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41'i turuncu, 31'i ise sarı uyarı olmak üzere, 72 il için meteorolojik uyarı yayımladı. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar...

SON DAKİKA | Pazar planı yapanlar dikkat! Kış geldi... AFAD'dan 72 il için uyarı: Ekipler alarma geçti

Son dakika: Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da hava durumuyla ilgili yeni uyarı geldi. 72 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

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TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

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SARI UYARI VERİLEN İLLER

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji afad
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