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AFAD Acil Toplanma Alanı sorgulama ekranını E-Devlet üzerinden erişime açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) herhangi bir afet durumunda toplanılmaya uygun ve güvenilir alanları E-Devlet üzerinden yayımladı. Sorgulama ekranı ile ev adreslerine en yakın toplanma alanlarını görebilecek olan vatandaşlar, Acil Toplanma Alanı sorgulama ekranında bulunan harita aracılığıyla konum hakkında detaylı bilgi de edinebilecek.

AFAD Acil Toplanma Alanı sorgulama ekranını E-Devlet üzerinden erişime açtı

Daha önce belediyeler ve AFAD müdürlükleri üzerinden ad,soyad, ikamet adresi ve telefon bilgileri ile öğrenilebilen Acil Toplanma Alanları artık E-Devlet üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. Vatandaşlar, herhangi bir afet durumunda AFAD tarafından belirlenen ikamet ettikleri bölgeye en yakın park, bahçe gibi korunaklı alanları kolayca öğrenebilecek. Acil Toplanma alanlarını sorgulamak için E-Devlet giriş şifresi yeterli olacak.

ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AFET VE ACİL DURUMLARDA TOPLANMA ALANI NEDİR?

Toplanma alanları, afet sonrasında insanlara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir alanda bulunmaları, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan yaratan hayati öneme sahip alanlardır.

Afet gerçekleştikten sonraki ilk 12 - 24 saatlik zaman dilimi, afete maruz kalan insanların ihtiyaç duyacağı güvenli toplanma alanlarına erişimi, sağlıklı bilgiye ulaşımı, yerel düzeydeki yetkililerin bilgilendirme yapması, olası kargaşaların önüne geçilmesi bakımından en fazla öneme sahip olan zaman dilimidir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu e devlet olmasa biz ne yapardık....
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