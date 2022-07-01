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AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

01.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. AFAD'dan yapılan uyarıda, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da dün sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay hayatını kaybetmiş, bir kişi ise kaybolmuştu.

(DHA)

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sel Ankara afad
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