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AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemlerin hayat kurtarabileceğini bildirdi.

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depreme yönelik uyarılar tekrarlandı.

Alınacak önlemlerin hayat kurtarabileceği vurgulanan açıklamada, binalardaki hasarlı elektrik kablolarının ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarının onarılması, su ve gaz kaçaklarının önlenmesi için esnek tesisat malzemeleri kullanılması, su ısıtıcıları, buzdolabı, fırın ve gaz tertibatının uygun malzemelerle duvara veya yere sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

Hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" hareketinin önemine değinilen açıklamada, "Evde 'çök, kapan, tutun' hareketinin tatbikatını yapın. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. Binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin. Olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin. Afet çantanızı hazırlayın ve altı ayda bir güncelleyin." denildi.

Deprem sırasında cam, pencere ve aydınlatma tesisatı gibi, insanların üzerine düşebilecek eşyalardan uzak durulması uyarısında bulunulan açıklamada, şu önerilere yer verildi:

"Çök, kapan, tutun' yapın. Deprem sırasında merdiven, asansör ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın. Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın. Seyir halindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenliyse yolu kapatmadan sağa yanaşıp durun. Yangına sebep olacağı için çakmak kullanmayın. Elektrik kesintisi durumunda elektrik sigortasını açmayın. Yangına ya da patlamaya sebep olabileceği için elektrik düğmelerine dokunmayın. Asansörleri ve merdivenleri kesinlikle kullanmayın. Yerde olabilecek cam kırıklarına karşı çıplak ayakla dolaşmayın."

"KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA SİZE YAPILACAK UYARILARI DİNLEYİN"

Açıklamada, deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili de şu uyarılarda bulunuldu:

"Önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir."

Kaynak: AA

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AFAD deprem

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